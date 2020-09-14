وزارة الشباب والرياضة تعلن صرف رواتب موظفي الاتحادات الرياضية المتأخرة

2020/09/14 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

دعت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين 14-9-2020، الاتحادات المركزية الرياضية لاستلام رواتب موظفيها للاشهر الثلاثة الماضية.

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عوة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه :"تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، فان الوزارة تجدد دعوتها الى الاتحادات المركزية الرياضية لاستلام رواتب موظفيها للاشهر الثلاثة الماضية (حزيران و تموز و آب) من خلال مراجعة القسم المالي في الوزارة".

واضاف البيان :"على الاتحادات الرياضية إستلام رواتب موظفيها لاسيما وان الوزارة اكملت جميع اجراءات الصرف المالي للتخفيف عن كاهل العاملين في الاتحادات الرياضية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق جراء انتشار جائحة فايروس كورونا".

وبين أن :"الوزارة ماضية في تأمين هذه الرواتب وحسب ضوابط الصرف المعمول بها في الوزراة، بعد قيام وزارة المالية بتمويل حساب الاتحادات الرياضية والموافقة على اطلاق الرواتب".

وسبق لوزارة الشباب والرياضة أن اعلنت عن صرف رواتب سابقة متأخرة لموظفي الاتحادات الرياضية.

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