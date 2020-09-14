مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة ٢٠٢٠ وإرسالها إلى مجلس النواب

2020/09/14 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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عالية نصيف تكشف " اغرب ملف فساد " في الكهرباء

بغداد / نينا / كشفت النائبة عالية نصيف عن ما وصفته بانه " اغرب ملف فساد" في وزارة الكهرباء ، يتعلق ببيع المناصب .

وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المدعو (ف.ج) اخترع طريقة جديدة من طرق الفساد تحقق الثراء السريع ، دون الحاجة للسرقة بالطرق المألوفة كا

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