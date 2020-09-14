النقل تعتزم معالجة التجاوزات على ممتلكات الوزارة عبر القانون

2020/09/14 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عقد الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان البهادلي ،الاثنين، اجتماعا موسعا مع لجنة التجاوزات المركزية في مقر الوزارة لوضع الحلول الناجعة للعمل بحضور مدير عام شركة السكك الحديد طالب جواد.وبين الوكيل تم بحث الية التخلص من التجاوزات لاستثمار الأراضي بالشكل الأمثل ولتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة ،مؤكدا ، ان الوزارة عازمة على معالجة كافة المظاهر السلبية للتجاوزات عبر اتباع الطرق القانونية المناسبة.من جانبه اوضح مدير عام شركة سكك الحديد : ان اللجنة تواصل جهودها لمعالجة كافة المظاهر السلبية للتجاوزات ومنها على اراضي السكك ، وقال سيكون تنسيق مع الجهات الامنية لغرض انسيابية العمل والتخلص من المضايقات عند تطبيق الاجراءات المطلوبة /انتهى ح

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