تشييع شعبي لجثمان النجم الراحـل علي هادي بعد نقله من مقبرة ضحايا كورونا في النجف الاشرف

2020/09/14 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شيعت الاوساط الرياضية والشعبية جثمان النجم الدولي السابق علي هادي ، حيث تم نقله من مقبرة ضحايا وباء كورونا الى مقبرة وادي السلام القديمة في محافظة النجف الاشرف .وشاركت نخبة من لاعبي المنتخب الوطني والرواد السابقين وجمع من الشخصيات الفنية وجمهور المشجعين في مراسم التشييع ظهر اليوم بمحافظة النجف .وتوفـي الكابتن علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم وفريق زاخو عن عمر ناهز 53 عامًا، في العاصمة بغداد في 12 حزيران الماضي ، نتيجة مضاعفات صحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد./انتهى5

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