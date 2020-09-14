2020/09/14 | 15:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم مسلح يودي بـ 4 حراس لمعمل طاقة في كركوك

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