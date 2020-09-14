2020/09/14 | 15:39 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشكيلة الشرطة:احمد باسل – حارس مرمى وللدفاع سعد ناطق – كرار عامر – علاء مهاوي – حسام كاظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/14 | 15:39.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة الشرطة:احمد باسل – حارس مرمى وللدفاع سعد ناطق – كرار عامر – علاء مهاوي – حسام كاظم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة الشرطة:احمد باسل – حارس مرمى وللدفاع سعد ناطق – كرار عامر – علاء مهاوي – حسام كاظم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة الشرطة:احمد باسل – حارس مرمى وللدفاع سعد ناطق – كرار عامر – علاء مهاوي – حسام كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).