2020/09/14 | 15:40 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 03:38 مساءً | عدد القراءات : 1

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة ويرسلها للبرلمان

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة ويرسلها للبرلمان

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