2020/09/14 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الاثنين، عن تقديم عدد من المقترحات الموجبة لضمان حقوق الرواد واسر المتوفين.

وقالت عضو اللجنة بيداء خضر السلمان لـ /المعلومة/ إنه “من المقترحات التي ستطرحها اللجنة خلال الجلسات المقبلة ضمان حقوق الرواد الرياضيين فضلا عن مسألة تخصيص قطع اراضي لهذه الشريحة المهمة”.

وأضافت أن “هناك تحركات من داخل اللجنة على دعم الرياضة بشكل عام والنجوم بشكل خاص،” مشيرة الى ان “السنوات السابقة شهدت عدم الاهتمام بشريحة الرواد ونجوم الرياضة “.

واوضحت أن “قانون منح الرياضيين السابق عمل على تهميش دور رواد الرياضة المؤثر في المواقع التي شغلوها”، انتهى / ح 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة النيابية تتحرك لضمان حقوق الرواد الرياضيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياضة النيابية تتحرك لضمان حقوق الرواد الرياضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).