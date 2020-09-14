السجن المؤبد 3 مرات لإسرائيلي قتل عائلة فلسطينية

2020/09/14 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات بحق المستوطن، عميرام بن أوليئل، لقتله أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية بعد إحراق منزلهم في قرية دوما بنابلس.

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