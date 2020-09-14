مسجدي: لا تراخيص حتى الآن للأجانب في أربعينية الإمام الحسين

2020/09/14 | 15:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، الاثنين، أن الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان أي ترخيص للزوار الاجانب للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وقال مسجدي في تصريح نقلته وسائل إعلام ايرانية وتابعها "ناس"، (14 أيلول 2020) إنه "في ضوء الظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فان الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان أي قرار للسماح للزوار الايرانيين والاجانب من الدول الاخرى للدخول الى العراق والمشاركة في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام".

وأضاف أن "مسيرة الاربعين قضية شعبية ولا تريد الحكومة العراقية ولا تستطيع منع المواطنين العراقيين مثلما حدث خلال مراسم عاشوراء حيث توجهوا نحو كربلاء وسيكون الحال كذلك كما في الاعوام السابقة من السير على الاقدام واقامة المواكب بالنسبة للعراقيين انفسهم".

وأشار مسجدي إلى أن "اصدار تاشيرات الدخول صعبة ومحدودة جدا حتى للعاملين في الشركات الايرانية التي تنفذ مشاريع في العراق".

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