الإعلام الأمني: مقتل الممول الرئيس لتنظيم داعش في الرطبة بعملية إنزال جوي

2020/09/14 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب، عملية إنزال جوي في قضاء الرطبة، أسفرت عن مقتل عضو بارز بتنظيم داعش الإرهابي واعتقال آخر.

بيان لخلية الإعلام الأمني قال إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بمشاركة التحالف الدولي تمكنت من قتل الممول الرئيس لتنظيم داعش في الرطبة واعتقال قيادي برفقته في عملية إنزال استهدفت مبنى سكنيا بمنطقة الضبعة غربي الأنبار.

وتعد هذه العملية الأولى التي تشارك بها قوات التحالف الدولي منذ عدة أشهر، إذ تكتفي بالعادة بتقديم الدعم الجوي للقوات العراقية.

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