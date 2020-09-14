تضارب حول اقتراب ريال مدريد من لاوتارو

2020/09/14 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضاربت التقارير حول اقتراب ريال مدريد، من التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست”، أن ريال مدريد اقتحم مفاوضات لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر، وفاجأ غريمه برشلونة، بالموافقة على طلبات النيراتزوري لضم اللاعب.

وأضافت أن ريال مدريد وافق على دفع 100 مليون يورو نقدًا للإنتر، مشيرة إلى أن النادي الأبيض توصل لاتفاق مع اللاعب أيضًا على الشروط الشخصية.

ونوهت بأن لاوتارو اتفق مع الميرينجي على الحصول على 8 ملايين يورو، كراتب سنوي في الموسم الواحد.

ولفتت الشبكة إلى أن لاوتارو ليس اللاعب الوحيد في المفاوضات بين الريال والإنتر، حيث طلب النيراتزوري ضم لوكا يوفيتش مهاجم الأبيض على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وختمت: “الإنتر يريد تحويل الأموال التي سيحصل عليها من وراء بيع لاوتارو، لضم نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي، والذي يرغب فيه كونتي”.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة “ABC” التي تصدر في مدريد، أن نادي ريال مدريد نفى بشكل قاطع ما تردد في شبكة “سبورت ميدياست”، حول التوصل لاتفاق على ضم لاوتارو.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لا ينوي القيام بأي عملية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأتمت: “ريال مدريد سيواصل الرهان على العناصر الشابة في الموسم الجديد”.

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