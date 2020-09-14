مورينيو يصارع فريقه السابق على صفقة ملكية

2020/09/14 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل توتنهام هوتسبير، سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، يهتم كثيرًا بالتعاقد مع سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد.

ويريد توتنهام هوتسبير، التعاقد بشدة مع ظهير أيسر قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام ينافس مانشستر يونايتد وإشبيلية، على ضم اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، والذي قضى الموسم الماضي، معارًا لصفوف الفريق الأندلسي.

وختمت بأن ريال مدريد مستعد للاستفادة من ريجيلون هذا الصيف، من خلال بيعه والحصول على الأموال، بعد عروضه الرائعة خلال فترة إعارته لإشبيلية.

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