برشلونة لا يستبعد “السيناريو الأصعب” مع سواريز

2020/09/14 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى برشلونة، للضغط على الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق، للرحيل عن البلوجرانا هذا الصيف، بعد خروجه من خطط المدرب الجديد رونالد كومان.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الإثنين، أنَّ كومان استبعد سواريز من قائمة برشلونة التي لعبت أولى مباريات الموسم الودية، أمام ناستيك قبل يومين، في إشارة لخروجه من خططه للموسم الجديد.

وأضافت “داخل الملعب، أظهر سواريز احترافية شديدة خلال تلك الفترة؛ حيث يتدرب بقوة مثله مثل أي لاعب آخر، ويبدي استعداده لتقديم كل ما لديه حتى اللحظة الأخيرة”.

وتابعت “خارج الملعب، لا تزال الأمور متباعدة بين وكلاء اللاعب والنادي، حيث يطلب برشلونة من سواريز أن يقبل بشروط رحيل راكيتيتش، بالتخلي عما تبقى في عقده مع النادي”.

ونوهت بأن “ثالث هدافي برشلونة على مدار التاريخ لا ينوي مغادرة البارسا إلا بالحصول على كل ما تم الاتفاق عليه في عقده”.

وختمت: “النادي الكتالوني لا يستبعد أن يقضي سواريز الموسم الجديد في المدرجات، إذا قرر البقاء؛ لأنه يقر بأنه لا يتناسب مع خطط كومان”.

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