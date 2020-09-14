2020/09/14 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن تعرض وزير المالية الحالي الى ضغوطات كبيرة لصرف مبالغ تقدر بـ 2 ترليون دينار الى اقليم كردستان.وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي في تصريح صحفي ، ان “اللجنة استضافت وزير المالية لمناقشة عدد من المواضيع”.وأوضح، انه “تم توجيه سؤال اليه حول تحويل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية: وزير المالية تعرض لضغوط لصرف تريليوني دينار لكردستان من دون مسوغ قانوني المركز الخبري الوطني.

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