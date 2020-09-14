اوبك: الطلب العالمي سيهوي الى 9.46 مليون برميل يوميا في 2020

2020/09/14 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة أوبك، الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري واطلعت عليه السومرية نيوز إن "الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا".

وانهارت أسعار النفط بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي.



وفي حين خفف بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، مما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.وخفضت أوبك في تقريرها أيضا توقعها للطلب في 2021 قائلة إن الاستهلاك سيزيد 6.62 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 370 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي.واشارت الى ان "الطلب على خام اوبك في عام 2020 سيقل بمقدار 0.7 مليون برميل في اليوم عن الشهر السابق ليقف عند 22.6 مليون برميل في اليوم ، أي أقل بحوالي 6.7 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2019 ، فيما عدلت الطلب على النفط في عام 2021 بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم عن الشهر السابق ليصل الى 282 مليون برميل في اليوم اي اعلى بنحو 5.5 مليون برميل في اليوم مقارنة 2020".





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