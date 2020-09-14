مجلس الوزراء يقر الموازنة ويرسلها الى مجلس النواب

2020/09/14 | 16:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، احمد ملا طلال اليوم الاثنين ،ان” مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب”.

وقال ملا طلال في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب.

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