2020/09/14 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الألماني: قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات المركز الخبري الوطني.

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