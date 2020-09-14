2020/09/14 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين (14 أيلول 2020)، أن إجراء التغييرات في المناصب الحكومية العليا تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء، وموافقة البرلمان.وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في إن “التعيينات التي أعلن عنها اليوم تعتبر ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إجراء تغييرات بالمناصب الحكومية، ولكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان”.وأضاف، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: تعيينات المناصب العليا الجديدة مؤقتة وتتطلب موافقة البرلمان المركز الخبري الوطني.

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