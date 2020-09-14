“عودة نادرة”… علماء يرصدون ماذا فعلت كورونا بالدلافين

2020/09/14 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

رصد مجموعة من العلماء ما وصفوه بما فعلته جائحة كورونا بالدلافين في المحيطين الهادئ والهندي.

وأوضح العلماء، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، أن العلماء رصدوا لأول مرة منذ سنوات ظهور عدد من الدلافين الحدباء النادرة والمهددة بالانقراض قبالة سواحل هونغ كونغ.

وأرجع العلماء ذلك إلى توقف حركة العبارات العالية السرعة عن التحرك، نتيجة الحجر الصحي بفعل جائحة كورونا المستجد، والتي كانت تمنع تلك الحيوانات المعرضة للانقراض من العودة.

وقالت ليندسي بورتر عالمة البحار في جامعة سانت أندروز، إن هذه الثدييات المعروفة أيضا باسم الدلافين البيضاء الصينية والدلافين الوردية والدلافين الحدباء، بدأت في العودة إلى أجزاء من دلتا نهر بيرل كانت عادة ما تتحاشاها، بسبب العبارات والسفن التي تربط هونغ كونغ ومكاو.

وتابعت بورتر: “أعداد الدلافين في المنطقة قفزت بنسبة تصل إلى 30% منذ مارس عندما تم تعليق حركة العبارات والسفن”.

وأتاح ذلك الأمر للعلماء فرصة نادرة لدراسة كيفية تأثير الضوضاء تحت الماء على سلوك الدلافين.

وأوضحت بورتر: “هذه المياه أصبحت الآن هادئة للغاية، بعد أن كانت في الماضي واحدة من أكثر الطرق ازدحاما في هونغ كونغ”.

وتضع بورتر وفريقها مكبرات صوت في الماء من قارب مطاطي صغير، كما تقوم باستخدام طائرات مسيرة لمتابعة الدلافين.

وأردفت بورتر، قائلة: “البحث أشار إلى أن الدلافين تكيفت أسرع مما كان متوقعا مع البيئة الهادئة، ومن المرجح أن يزداد عددها عند إزالة مثل هذه الضغوط” .



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