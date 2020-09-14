معهد التطوير البرلماني يشارك بورشة دولية بشأن تشريعات السلامة الصحية في ظل كورونا

2020/09/14 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

شارك مدير عام معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب سعد فياض، وبحضور مدراء وامناء سر عدد من اللجان بورشة عمل افتراضية مع منظمة برلمانيون من اجل التحرك العالمي بشأن السلامة والبيولوجية في إطار جائحة كورونا والاطر الدولية والتشريعات ذات الصلة.

وذكر بيان صدر عن مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فياض وبحضور مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى، وامناء سر عدد من اللجان النيابية شاركوا بورشة عمل افتراضية عن بعد عبر تطبيق zoomمع منظمة برلمانيون من اجل التحرك العالمي بشأن السلامة والبيولوجية في إطار جائحة كورونا والاطر الدولية والتشريعات ذات الصلة"، موضحا ان "مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى طرح جدول الأعمال وأهم محاوره المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بجائحة كورونا وتعزيز التعاون بين مجلس النواب والمنظمات الدولية لغرض تطوير وتبادل المعلومات والخبرات، فيما قدم فياض عرضا وافيا عن دور مجلس النواب أثناء جائحة كورونا من خلال تشكيله خلية الازمة النيابية لمتابعة ومراقبة عمل الجهات الصحية في مكافحة تفشي الجائحة".

واضاف، أن "فياض أشار الى الاجراءات التي يتخذها مجلس النواب بين الحين والآخر بشأن تقييم مدى ملائمة الخدمات الصحية للمواطنين مع البروتوكولات الصحية الدولية في مجال معالجة الاصابات بجائحة كورونا الى جانب قيام خلية الازمة النيابية بسلسلة زيارات للمحافظات العراقية لتفقد المستشفيات ومراقبة وتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى".

من جهته تطرق د.



بيتر باركرفت مدير المشروع الى "ملف البيولوجيا والسلامة وأمن المختبرات وتأثير كورونا على السلامة الصحية ودور العلماء في مساعدة البرلمانيين على تشريع القواعد الصحية ضمن التشريعات الوطنية".

وشهدت الورشة مناقشات مستفيضة وتبادل للأراء بشأن قواعد عمل البرلمانيين في الصحة وتشريع القوانين وتأثير جائحة كورونا على حقوق الإنسان فضلا عن بحث دور العلماء في مساعدة وإرشاد البرلمانيين العراقيين في هذا الشأن.

من ناحيتهم استعرض أمناء سر اللجان النيابية المشاركين في الورشة الافتراضية اهم الإجراءات التي عكفت عليها اللجان المعنية بمكافحة جائحة كورونا وإعداد التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ومن بينها قيام لجنة الصحة النيابية بإعداد مقترح قانون تعويض الملاكات الطبية والصحية الذين اصيبوا بالفايروس وتقديمه للقراءة الأولى إلى جانب استلام مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء يخص تقاعد المتوفين من الملاكات الطبية والصحية يخض حاليا للدراسة تمهيدا لتشريعه وفقا للاجراءات المتبعة.

يذكر أن منظمة (برلمانيون من اجل التحرك العالمي) تضم نحو 1300 من البرلمانيين يمثلون اكثر من 135 برلمانا في العالم بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وسادة القانون و الديمقراطية والامن الانساني بالشراكة مع جامعة هارفارد الأميركية.

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