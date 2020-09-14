2020/09/14 | 16:11 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد النيابية: البرنامج الإصلاحي ضمن موازنة 2021 وسترسل مطلع الشهر المقبل

رجحت النائبة عن لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، اليوم الاثنين، ان ترسل الحكومة موازنة 2021 مطلع الشهر المقبل على ان تتضمن برنامجها الاصلاحي الاقتصادي.

وقالت جودت ان "خطاب المرجعية الدينية سيسهم في زيادة الموارد المالية للدولة وفرض القانون في المنافذ الحدودية ومنع فرض الاتاوات من قبل الفاسدين واعادة المليارات من الدولارات في حال اعلان حكومة الكاظمي الحرب ضد الفساد".

واضافت ان "الحكومة سترسل موازنة 2021 مطلع الشهر المقبل على ان تتضمن برنامجها الأصلاحي"، لافته إلى ان "الموازنة يجب ان تتخلص من الديون الخارجية بشكل نهائي والاعتماد على الاموال الداخلية والموارد الأقتصادية التي وفرها بيع النفط".

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