العراق يطلق مشروع النافذة الواحدة في دائرة مسجل الشركات

2020/09/14 | 16:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، إطلاق مشروع النافذة الواحدة في دائرة مسجل الشركات.وقال وزير التجارة علاء الجبوري، في كلمة القاها عنه بالنيابة وكيل الوزارة الإداري وليد الموسوي، خلال حفل اقيم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحضره طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب: “نحتفي اليوم بإنجاز عظيم وهو برنامج نظام الالكتروني الخاص بالنافذة الواحدة بربط دائرة تسجيل الشركات مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد”.وأضاف، أن “تم بذل جهود حثيثة لانجاز هذا البرنامج والذي تم خلاله عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية والزيارات الميدانية من قبل الجهات المعنية في وزارة التجارة مع ممثلي البنك الدولي والقسم الاقتصادي للسفارة الأمريكية كونهم الجهة المانحة لهذا المشروع، وتم انجاح هذا البرنامج رغم الظروف والعقبات التي واجهته بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة”.وتابع الجبوري: “نحن في وزارة التجارة كجزء من الحكومة العراقية مؤمنين أن اتمتة الاعمال في مؤسسات الدولة يعتبر حجر الأساس لعملية التمنية الاقتصادية الحقيقية في العراق لننطلق بعدها لانجاز مراحل أكثر تطورا جتى تتحول كافة الأعمال في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والدوائر والمؤسسات الأخرى المرتبطة بها لتكون الكترونية حيث أن الحكومة العراقية عازمة على تطوير بيئة الأعمال في العراق وأن دائرة مسجل الشركات تعتبر بوابة العراق الاقتصادية”.وأكد الوزير، أن “هذا البرنامج الالكتروني سيؤدي إلى سرعة الانجاز فضلا عن الشفافية في التعامل وخلق قاعدة بيانات رصينة ومتكورة”.

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