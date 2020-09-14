2020/09/14 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي الاولى على اربع سيارات دون الموديل المسموح باستيراده والحاوية الثانية تحتوي على مادة تبغ المعسل الممنوع استيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط والتعليمات”.

واضاف البيان، انه “تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفتين وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل وإحالتها للقضاء”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل وتبغ معسل في كمرك ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل وتبغ معسل في كمرك ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).