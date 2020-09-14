الكشف عن حقيقة اقتراض وزارة الشباب من مصرف TBI

2020/09/14 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشفت وزارة الشباب والرياضة، حقيقة اقتراض الوزارة مبالغ مالية من مصرف الـTBI.وقال مدير مسؤول قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب لـ /المعلومة/ إن “قانون الوزارة النافذ رقم 25 لسنة 2011، لا يخول الوزارة صلاحية الاقتراض، كما ان قانون الموازنة السنوية الاتحادية لعام 2020 لم يُقرْ حتى اللحظة”.وأضاف […]

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