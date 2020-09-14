2020/09/14 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية : قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية المركز الخبري الوطني.

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