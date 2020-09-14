مع عدم وجود اتفاق… الكشف عن “خفايا” ارسال بغداد مبلغ 2 ترليون دينار الى كردستان

2020/09/14 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، استضافتها لوزير المالية علي علاوي لمناقشة عدد من المواضع.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: انه “تم توجيه سؤال الى الوزير حول تحويل وصرف مبالغ مالية الى كردستان تقدر بـ 2 ترليون دينار وما السند القانوني لتحويلها رغم عدم التزام الاقليم بالاتفاقات”.

واضاف سعداوي، انه “لم نجد اي جواب من وزير المالية والتزم الصمت”، مبينا انه”تم تكرار السؤال والوزير صامتا وبدى متحيرا ولم يقدم جوابا”.

واقر مجلس الوزراء، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعامة للعام الحالي، فيما أرسلها إلى مجلس النواب،وقال الناطق باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، في تغريدة له على منصة “تويتر”، ان “مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية،اقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب”.وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ظهر اليوم الإثنين، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة.

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