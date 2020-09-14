وزير الخارجية: سنذهب إلى باريس لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا

2020/09/14 | 16:37 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، انه سيزور باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقفده مع نظيره الالماني في برلين وتابعته السومرية نيوز، ان "الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة العراق".

واضاف "سنذهب إلى باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا".

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