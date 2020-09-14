بالوثيقة… العراق يحويل كافة العقود الاستثمارية في الكهرباء الى تشغيلية.. تفاصيل اخرى عن الرواتب

2020/09/14 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، اليوم الاثنين، وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء توجه بتحويل جميع العقود الاستثمارية الى عقود تشغيلية .

واوضحت الوثيقة ايضا، ان صرف الرواتب سيتم حسب القرارين 315 و337 لسنة2019 وبأثر رجعي، بالاضافة لقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للمصرف الحكومي المركزي نسبة 12/1 من المصروف الفعلي لعام 2019 لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود بحسب القوائم التي سترسل الى المالية تباعاً.

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