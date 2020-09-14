وزير الخارجية العراقي: داعش ما زال موجوداً في اطراف كركوك وصلاح الدين والموصل وصحراء الأنبار

2020/09/14 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش ما زال موجوداً في اطراف محافظة كركوك وصلاح الدين والموصل وصحراء الأنبار.

وذكر حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره هايكو ماس، ضمن زيارته الجارية إلى المانيا، أن "العراق يحتاج لدول التحالف في محاربة داعش والى دعمين تدريبي واستخباري"، مبينا أن "قرار البرلمان يتحدث عن جدولة للانسحاب وليس توقيتا وتم تثبيت الجدولة".

وأضاف حسين عن الانتخابات العراقية المقبلة، أن "الانتخابات ستكون مهمة لخلق الثقة بين الشعب والحكومة، ويجب ان تكون نزيهة وشفافة".

وعن علاقة المانيا والعراق، أشار وزير الخارجية إلى أن "علاقة العراق مع المانيا مهمة في مجالات مختلفة، بينها الدعم الألماني في حرب العراق ضد داعش، وما زلنا بحاجة للتعاون المشترك للخلاص من التنظيم، ونشكر حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق".

وبين حسين عزمه الذهاب إلى "باريس لمناقشة مبادرة الرئيس ماكرون وموعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الإثنين، أن الوزير حسين سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الألماني هايكو ماس ووزيرة الدفاع أنيجرت كرامب-كارنباور.

وأضافت أن " الوزير حسين سيبحث خلال الزيارة عددا من ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الأمني ودخول الشركات الألمانية".

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