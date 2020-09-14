بالوثيقة... الكهرباء تصدر امرا بتحويل كافة العقود الاستثمارية الى عقود تشغيلية

2020/09/14 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدرت وزارة الكهرباء امرا بتحويل كافة العقود الاستثمارية الى عقود تشغيلية.واشارت الوزارة بكتاب رسمي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه الى:" صرف الرواتب سيتم حسب القرارين ٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ وبأثر رجعي"./انتهى7

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