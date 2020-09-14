الخارجية الالمانية تعلن عن دعم العراق بمبلغ ملياري يورو كمساعدات

2020/09/14 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الخارجية الالمانية عن دعم العراق بمبلغ ملياري يورو كمساعدات.وثمنت الخارجية الالمانية مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق.وأكدت الخارجية الألمانية مواصلة دعم برلين العسكري في بناء القدرات الأمنية العراقية./انتهى7

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