وزير الخارجية من برلين: سنزور باريس لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا

2020/09/14 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، انه سيزور باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا.وقال حسين خلال لقائه نظيره الالماني:" ان علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة، ونعرب عن شكرنا لحكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق".وأضاف حسين:" ان ألمانيا قدمت دعما للعراق في حربه ضد داعش، و نحتاج تعاونا مشتركا للخلاص من داعش".وتابع:" ان ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق".واشار حسين الى:" ان قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية، اذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بشأن إعادة الانتشار"./انتهى7

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