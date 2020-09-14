2020/09/14 | 16:42 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 04:38 مساءً | عدد القراءات : 8

الصحة العراقية تسجل 72 وفاةً و 4169 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 72 وفاةً و 4169 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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