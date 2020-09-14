بعد ان تنبأت بفايروس كورونا الفلكيه عبد اللطيف تتوقع احداث صادمة في سنة ٢٠٢١ .

2020/09/14 | 16:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف، حصول تسوية حتى ولو بقوة السلاح في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فيما كشفت حقائق صادمة ستحدث في سنة 2021.وبينة عبد اللطيف في شريط مسجل تابعته.وكالة أين نيوز إن "سنة 2020 ستشهد انهياراً في اقتصاد أمريكا وأوروبا، فيما ستحصل تسوية في العراق ولبنان وسوريا وتنتهي أزمة اليمن نهائياً"، على حد قولها.وأشارت إلى أن "المنطقة العربية سيحدث فيها نوع من الاستقرار والارتياح".وعن سنة 2021 وهل ستكون مشابهة لسنة 2020، قالت إن "سنة 2021، ستحدث فيها سلبيات كثيرة من بينها اغتيالات لشخصيات سياسية في المنطقة العربية وتظاهرات في لبنان ولكنها أقل سلبية من سنة 2020".وأوضحت عبد اللطيف، أن مرض السرطان سينتهي في سنة 2022 وبعلاج بسيط وغير مكلف، "سينهي هذا المرض للأبد".يذكر أن كانت قد توقعت انتشار فيروس "فيروس" لم تسمه، نهاية العام الماضي، واضطرار مطارات العالم إلى الإغلاق.

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