الصحة تسجل 4169 اصابة 72 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/09/14 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4169 اصابة بـ وباء كورونا و 4427 حالة شفاء اضافة الى وفاة 72 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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