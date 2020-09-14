2020/09/14 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتفاضة أكتور 2019 كبت ومنيت بنكسة، ولكن هذا لا يعني أن "الروح" التي خلقتها قد قضي عليها.الحركات التغييرية وحتى الثورات عبر التاريخ تمر أحيانا بأكثر من مرحلة قبل أن تحقق التغيير المطلوب، بعد تعثرات وكبوات وإخفاقات أولية، كان يتعلم منها صنّاع التغيير في وقت لاحق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنة الخراب الكبير في لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنة الخراب الكبير في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).