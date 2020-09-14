الجبير يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين

2020/09/14 | 16:45 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1صورة من أرشيف رويترز لعادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني “المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني”.ووافقت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، يوم الجمعة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

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