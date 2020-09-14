2020/09/14 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تحبط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل في مركز كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تحبط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل في مركز كمرك ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تحبط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل في مركز كمرك ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).