2020/09/14 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: موازنة العام الحالي “بسيطة استثنائية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: موازنة العام الحالي “بسيطة استثنائية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: موازنة العام الحالي “بسيطة استثنائية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).