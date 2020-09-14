2020/09/14 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: 4169 إصابة جديدة و 72 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: 4169 إصابة جديدة و 72 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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