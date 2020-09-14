2020/09/14 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 24 حالة وفاة و 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان، أنها “أجرت 6804 فحصاً جديداً لكورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 387240 فحصاً”.وأضافت، أن “من بين تلك الفحوصات، كانت هنالك 754 إصابة جديدة منها 216 في أربيل و99 في السليمانية و27 گرمیان، و127 رابرين، و247 دهوك، و38 حلبجة”.ولفتت، إلى انها “سجلت 646 حالة الشفاء، إلى جانب 24 حالة وفاة، بواقع 3 حالات في أربيل و12 في السليمانية، و8 في دهوك وحالة واحدة في گرمیان”.وأكدت، انه “بهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 37310 حالة بينها 23746 شفاء و1364 وفاة، فيما يتلقى 12200 مصاباً العلاج في المستشفيات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“انفجار مرعب” لكورونا في كردستان… اكثر من 700 اصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“انفجار مرعب” لكورونا في كردستان… اكثر من 700 اصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).