2020/09/14 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: الكاظمي وصف موازنة 2020 بأنها بسيطة استثنائية

ملا طلال: موازنة 2020 جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة

ملا طلال: موازنة 2020 جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي

ملا طلال: موازنة 2020 جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي

ملا طلال: العجز في موازنة 2020 كبير

ملا طلال يعلن حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020

مستشار الكاظمي يكشف عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي

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