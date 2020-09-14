العراق يسجل 4169 اصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة

2020/09/14 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجل العراق، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة من الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة الصحة والبيئة في بيان، القت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 4169 اصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة في عموم العراق.وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق عن تماثل 4427 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا في عموم العراق.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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