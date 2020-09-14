2020/09/14 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة استثنائية

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