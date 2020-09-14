كافاني يعرض خدماته على برشلونة

2020/09/14 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، أن إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، عرض خدماته على برشلونة، من أجل الانضمام لصفوفه هذا الصيف.

ورحل كافاني عن باريس، بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، ليصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن كافاني عرض ارتداء قميص برشلونة مرتين في الأسابيع الأخيرة، في ظل بحث برشلونة عن مهاجم جديد.

وأضافت أن الأمانة الفنية لبرشلونة، درست الاقتراح، لكنها استبعدت تلك الفرضية، مشيرة إلى أن كافاني ليس من بين أولويات البارسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن كافاني كان قريبًا من الانضمام لأتلتيكو مدريد، لكن انهارت المفاوضات، وحدث نفس الأمر مع بنفيكا البرتغالي.

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