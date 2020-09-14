ملا طلال : العجز في موازنة 2020 كبير

2020/09/14 | 16:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد ملا طلال اليوم الاثنين ان” موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومة للأشهر الـ3 المقبلة “، مبينا ان العجز في موازنة 2020 كبير ، مشيرا الى ان” الموازنة عالجت حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020″.

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