الامانة تغلق كراج متجاوز قرب التقاعد وسط بغداد

2020/09/14 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن اغلاق كراج متجاوز قرب هيأة التقاعد الوطنية وسط بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية مركز الكرخ، قامت باغلاق ساحة غير نظامية يقوم ضعاف النفوس باستغلالها ككراج وقوف سيارات قرب هيأة التقاعد الوطنية قرب جسر الشهداء وسط بغداد واستحصال مبالغ من المواطنين بذريعة ساحة وقوف سيارات”.





واضاف البيان، ان “الدائرة قامت باحاطة الساحة بالكتل الكونكريتية بالكامل ومنع الاستحواذ عليها مع التحذير من معاودة استغلالها مرة اخرى“.

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