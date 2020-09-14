2020/09/14 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال اليوم الاثنين ، “قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد”.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء وحضره مراسل “خبر برس” ،” سيكون تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات بموازنة 2021 “، مبينا ان” موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية “.

واضاف ان” الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة “، مشيرا الى ان” الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة ، لافتا الى ان” الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال: قريبا الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال: قريبا الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).