الحكومة تبعث برسالة تطمين للموظفين والمتقاعدين وتعلن تطورات التحقيق بملف الإغتيالات

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (14 أيلول 2020)، عن التوصل لخيوط مهمة بخصوص قضيتي اغتيال هشام الهاشمي ونشطاء البصرة، فيما بعث برسالة تطمين للموظفين والمتقاعدين.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إن "موازنة 2020 جاءت لتنظيم عملية الإنفاق والاقتراض الداخلي والخارجي حتى نهاية العام والعجز فيها كبير".

وأضاف، أن "موازنة 2021 ستكون مختلفة عن طبيعة الموازنات المقرة منذ 2003 وسيكون هناك تغيير بأبواب الصرف وتعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات".

وبشأن الاغتيالات وشهداء التظاهرات، أشار ملا طلال الى أن "طرح اية معلومة بخصوص اغتيال هشام الهاشمي وشهداء البصرة قد تعرقل سير التحقيقات وتم تحديد بعض الأشخاص وهناك تعقيد أكبر والقضية متابعة من قبل اهم الأجهزة الأمنية في البلد"، كاشفا عن "قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين".

وتابع ملا طلال، "قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد".

وبخصوص اجراء الانتخابات، أكد ملا طلال أن "الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن "الموقف العراقي الخارجي يؤكد على السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة".

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